In Manebach steht die nächste Tretbeckensaison an. Nur noch wenige Tage, dann kann wieder fleißig gekneippt werden. Am 2. Mai soll es losgehen, sagt Ortsteilbürgermeister Stefan Schmidt. „Wir werden um 14 Uhr mit der kleinen Feier starten. Der Verein für Heimatgeschichte und Touristik kümmert sich um die Verpflegung“, erklärt er. Einige Tage vorher, nämlich im Laufe der kommenden Woche, soll das Wasser wieder in das Tret- wie auch das Armbecken gelassen werden. Zuvor werden beide noch einmal gründlich gereinigt. „Einen Probelauf haben wir letzte Woche schon einmal gestartet“, so der Ortsteilbürgermeister.