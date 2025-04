Stephanie Panske muss ein enormes Lungenvolumen haben. Und Ausdauer. Stundenlang steht sie am Samstag am oberen Ein- und Ausstieg der Liftanlage an der Schanzenanlage am Kanzlersgrund in Oberhof und treibt die Teams und Einzelkämpfer an. 450 Starter, überwiegend Feuerwehrteams, haben sich für den Lotto-Thüringen-Treppenlauf in unterschiedlichen Kategorien angemeldet. Ob in Vollmontur und mit Atemschutz – somit unter erschwerten Bedingungen und wegen der Ausrüstung mit bis zu 30 Kilogramm zusätzlich am Körper – nur in Feuerwehrkleidung oder sportlich leicht unterwegs, Stephanie Panskes Motivation hilft kurz vor dem Ziel ganz oben so manchem weiter. „Super Mädels! Zeigt den Jungs, was wir drauf haben! Auf geht es, hopp, hopp! Jungs, und jetzt zum Endspurt! Nicht stehen bleiben, du kannst das!“, feuert sie mit markigen Sätzen an, die sogar noch ihr eigens ausgewähltes, antörnendes Musikprogramm übertönen.