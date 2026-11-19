Hamburg - Während Tennisstar Alexander Zverev bei den ATP Finals in Turin aktuell um den Titel des inoffiziellen Weltmeisters kämpft, steigt in Oberhausen ein anderes spannendes Event, auf das die Augen gerichtet sind. Bei der Promi Padel-WM kämpfen ehemalige Fußball-Stars wie Mats Hummels oder Christoph Kramer sowie frühere Tennisprofis wie Andrea Petkovic und Tommy Haas um den Titel. ProSieben überträgt live und macht damit deutlich, welchen Stellenwert die Trendsportart Padel inzwischen in Deutschland hat.