Warum ist Padel gerade so beliebt?

"Die Schwelle, Padel zu spielen, ist einfach sehr niedrig", sagt DPV-Geschäftsführerin Stefanie Steible. Es gibt viele verschiedene Portale, auf denen man sich anmelden und einen Platz und Gegner buchen kann. "Es ist kurzweilig und sehr kommunikativ. Das spricht die Leute an. Egal in welcher Stadt man gerade ist, man kann fast überall Padel spielen."