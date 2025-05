Trends Stricken mit Popcorn - Wie Kinos zum Szene-Treff werden

Kino fürs Kleinkind und auch für den Hund

So gibt es in Kinos wie dem Citydome Sinsheim, UCI Luxe Potsdam oder der Hall of Fame im niederrheinischen Kamp-Lintfort eine Tradition mit Kaffee und Kuchen. Eltern mit Kleinkindern sind unter anderem willkommen im Odeon-Apollo in Koblenz, im Lumos in Nidda oder in der Karlsruher Kinemathek. Für empfindliche Kinderohren laufen dort und anderswo die Vorführungen extra mit reduzierter Lautstärke.