Der April hat am Altmarkt 10, gleich gegenüber dem Schmalkalder Rathaus, mit einem ganz netten Treffen zwischen Oberhaus und Unterhaus begonnen. Dort ist vor einigen Tagen die Lokalredaktion eingezogen, die Nachbarn schon einige Wochen früher. „Der Standort ist für uns deutlich angenehmer als der vorherige“, sagt Katja Hilbich-Geist. Sie ist die Geschäftsstellenleiterin „Walter-Fach-Kraft“ in Schmalkalden, führt ein dreiköpfiges Team. Zur Einweihung kommt auch Prokurist Martin Jonas aus Fulda, der nicht nur kaufmännisch ausgebufft ist, sondern sich obendrein in die IT eingefuchst hat.