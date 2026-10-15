Trend im Internet?: 14-Jähriger wirft Turnbeutel in Klasse und ruft Bedrohliches

Kempten (dpa/lby) - Ein vermeintlicher Trend aus sozialen Medien soll hinter einem Turnbeutelwurf in ein Klassenzimmer in Kempten stecken. Das hat ein 14-Jähriger bei der Polizei angegeben, nachdem er sich am Mittwochabend selbst gestellt hatte. Er hatte den Beamten zufolge zuvor an einem Gymnasium den Beutel in ein besetztes Klassenzimmer geworfen und dabei bedrohlich wirkende Worte gerufen. Für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte bestand laut Polizei zu keinem Zeitpunkt Gefahr. Die Ermittlungen gegen den Jugendlichen laufen.