Und er rät, in Anlehnung an ein berühmtes Zitat des Modeschöpfers Karl Lagerfeld: "Um diesbezüglich über jeden Verdacht erhaben zu sein, empfiehlt sich ein frisch gebügelter Pyjama aus Seidensatin mit Paspelierungen, der unmissverständlich klarstellt, dass man – im Gegensatz zu den Trägern ausgebeulter Fernseh-Jogginghosen – die Kontrolle über sein Leben noch nicht verloren hat."

"Auch in anderen Bereichen wird der Lockdown-Look auf die nächste Ebene gehoben", ergänzt Trendanalyst Tillessen. "Athleisure" - also Sportbekleidung für Freizeit, Büro oder andere Bereiche abseits des Sports - werde zu "Athlegance". Das sei "eine Variante in eleganteren Farben, edleren Materialien und raffinierteren Schnitten, die sich eher für den großen Auftritt eignet als dafür, alle Folgen einer Serie nacheinander zu gucken", so Tillessen.