Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen, drum nahm ich meinen Stock und Hut und tat das Reisen wählen“ – das dachte sich auch der 16-jährige Teenager Emil Sesselmann, nachdem er in den vergangenen Jahren immer wieder neue Trekking-Touren gemeinsam mit seinem Vater und anderen Familienmitgliedern in Angriff genommen hat. Weit entfernt vom bequemen all-inklusive Urlaub auf einer reservierten Poolliege und kühlen Erfrischungsgetränk mit Cocktailschirmchen, ging es für den Teenager vergangenen Juni zum Karnischen Höhenweg, der an der Staatsgrenze zwischen Italien und Österreich verläuft.