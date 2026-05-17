Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen, drum nahm ich meinen Stock und Hut und tat das Reisen wählen“ – das dachte sich auch der 16-jährige Teenager Emil Sesselmann, nachdem er in den vergangenen Jahren immer wieder neue Trekking-Touren gemeinsam mit seinem Vater und anderen Familienmitgliedern in Angriff genommen hat. Weit entfernt vom bequemen all-inklusive Urlaub auf einer reservierten Poolliege und kühlen Erfrischungsgetränk mit Cocktailschirmchen, ging es für den Teenager vergangenen Juni zum Karnischen Höhenweg, der an der Staatsgrenze zwischen Italien und Österreich verläuft.
Trekking-Tour Der Berg verlangt dir einiges ab
Josefine Söllner 17.05.2026 - 12:57 Uhr