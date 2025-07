Wer auf Schusters Rappen unterwegs ist, braucht meist nicht viel Komfort und hat seine Übernachtungsmöglichkeit auf dem Buckel – das Zelt oder eine Plane. Doch wo diese aufschlagen? Einfach so im Wald geht nicht. Und Wasser und Strom sowie eine Toilette wären schließlich auch nicht schlecht. Durch eine Kooperation mit den Naturfreunden Thüringen bietet die Erlebniswelt Rhönwald auf dem Weidberg jetzt Kurzzeit-Übernachtern solche Plätze an – rustikal, doch mit ein wenig nützlicher Infrastruktur. Bis zu fünf Zelte können in dem umzäunten Areal Platz finden, hinter der Waldschule. „Dort ist ein Platz dafür vorbereitet“, sagt Mathias Schmidt, der Vorsitzende des Weidbergvereins. Die Plätze werden jeweils nur für eine Nacht vermietet.