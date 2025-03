Treibhausgase: Urteil untersagt Lufthansa bestimmte CO2-Aussagen in Werbung

DUH: Lufthansa verkauft gutes Gewissen gegen "Ablasszahlung"

"Flugreisen sind mit am gravierendsten, was die Belastung des Klimas angeht. Gegen Ablasszahlungen ein gutes Gewissen zu verkaufen, ist daher besonders verwerflich", so Resch weiter. Für Flugreisende entstehe der Eindruck, sie würden klimaneutral fliegen auf der Basis völlig unzureichender Kompensations- und Reduktionsmaßnahmen.