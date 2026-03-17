Washington - US-Präsident Donald Trump will den chinesischen Staatschef Xi Jinping nun doch erst in etwa fünf bis sechs Wochen treffen. Das angepeilte Treffen sei mit Einverständnis von Peking verschoben worden, sagte er bei einem Besuch von Irlands Regierungschef Micheál Martin im Weißen Haus. "Ich freue mich darauf, Präsident Xi zu sehen. Ich denke, er freut sich auch darauf, mich zu sehen", sagte Trump weiter. Eine Bestätigung aus China lag zunächst nicht vor. Ursprünglich war das Treffen in zwei Wochen angesetzt.