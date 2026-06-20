Treffen Sonneberger Vormünder: Der Landkreis sucht „Alltagshelden

Für Kinder und Jugendliche sind Bezugs- und Vertrauenspersonen, die konstant als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wichtig. Daher ist auch die ehrenamtliche Vormundschaft vorrangig, damit ein besonderes Vertrauensverhältnis auch über die Volljährigkeit hinaus entstehen kann, was für die Kinder und Jugendlichen ein wichtiger Baustein in ihrer Entwicklung ist. Bei Amts-, Berufs- oder Vereinsvormundschaften endet die Vormundschaft automatisch mit der Volljährigkeit. Zudem können aufgrund der Vielzahl an Vormundschaften auf das Mündel angepasste individuelle Lösungen nicht immer umgesetzt werden. Für die Entwicklung der Persönlichkeit ist es daher wichtig, jemanden zu haben, dem sich die Kinder und Jugendlichen anvertrauen können, der sie ernst nimmt und gut erreichbar ist.