Treffen Sonneberger Vormünder: Der Landkreis sucht „Alltagshelden

Erstmals haben sich die ehrenamtlichen Vormünder des Landkreises Sonneberg zu einem Vernetzungstreffen getroffen. Der Einladung zum Austausch in das Thüringer Eltern-Kind-Zentrum „Köppelsdorfer Kinderwelt“ folgten fünf ehrenamtliche Vormünder, drei Mündel, eine Interessentin sowie der Amtsvormund des Jugendamtes Sonneberg. Zudem nahm ein ehrenamtlicher Vormund aus dem Landkreis Coburg teil, da er gern auch eine Vormundschaft im Landkreis Sonneberg übernehmen möchte. Das teilte das Landratsamt mit.