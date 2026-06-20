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  6. Der Landkreis sucht „Alltagshelden

Treffen Sonneberger Vormünder Der Landkreis sucht „Alltagshelden

Der Landkreis Sonneberg sucht Menschen, die sich ehrenamtlich als Vormund engagieren und ein Kind oder einen Jugendlichen auf seinem Lebensweg begleiten.

Treffen Sonneberger Vormünder: Der Landkreis sucht „Alltagshelden
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Für Kinder sind Bezugs- und Vertrauenspersonen wichtig. Foto: picture alliance / dpa

Erstmals haben sich die ehrenamtlichen Vormünder des Landkreises Sonneberg zu einem Vernetzungstreffen getroffen. Der Einladung zum Austausch in das Thüringer Eltern-Kind-Zentrum „Köppelsdorfer Kinderwelt“ folgten fünf ehrenamtliche Vormünder, drei Mündel, eine Interessentin sowie der Amtsvormund des Jugendamtes Sonneberg. Zudem nahm ein ehrenamtlicher Vormund aus dem Landkreis Coburg teil, da er gern auch eine Vormundschaft im Landkreis Sonneberg übernehmen möchte. Das teilte das Landratsamt mit.

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Ziel dieser Veranstaltung war es, die Koordinierungs- und Beratungsstelle Vormundschaft des Jugendamtes Sonneberg und ihre Aufgaben vorzustellen, mit ehrenamtlichen Vormündern ins Gespräch zu kommen, zu klären, wo es Probleme gibt, welche Fragen offen sind, aber auch den Mündeln zu zeigen, dass es eine Anlaufstelle gibt, wenn Fragen zur Vormundschaft bestehen. Für diese Veranstaltung war zudem die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle der Awo Sonneberg eingeladen. Es wurde ein Info-Stand mit Flyern zu den verschiedenen Angeboten der Beratungsstelle vorbereitet und diese wurden in der Runde kurz vorgestellt.

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Angebot im Landkreis Sonneberg: Wichtiges Ehrenamt: Vormund

18.05.2026 14:51 Angebot im Landkreis Sonneberg Wichtiges Ehrenamt: Vormund

Das Jugendamt im Landkreis Sonneberg möchte am 26. Mai Menschen zusammenbringen, die als ehrenamtlicher Vormund für ein Kind tätig sind und solche, die es werden möchten.

Gerade weil für verschiedene Lebensbereiche Beratung und Gespräche angeboten werden, ist die Beratungsstelle eine wichtige Unterstützung für Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern und Personen, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenleben oder regelmäßig Kontakt zu ihnen haben. Man könne daher gern telefonisch Termine vereinbaren, um sich zu verschiedenen Themen, die im Alltag immer wieder präsent werden, beraten zu lassen, so das Landratsamt weiter.

Nach dem offiziellen Eröffnungsteil hatten sich in der Runde einige Gespräche und Diskussionen entwickelt. Außerdem wurden Themen, wie Inklusion, Schulbegleiter, Verfahrenslotse, Jahresberichte für das Gericht angesprochen und gleichzeitig Lösungen vorgeschlagen. Fazit: Der Bedarf an einen solchen Austausch zwischen Vormündern ist vorhanden, denn es stellen sich immer wieder neue Fragen, wenn man eine Vormundschaft führt. Daher wird es künftig weitere Treffen geben. Aktuell ist bereits ein weiteres Treffen zusammen mit den Rechtspflegern des Familiengerichts geplant.

Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Vormundschaft hat, der könne sich auch ohne Teilnahme an den Treffen für Vormünder bei der Koordinierungs- und Beratungsstelle Vormundschaft melden und einen Termin vereinbaren.

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Jugendamt: Vormunde und Pflegeeltern gesucht

20.04.2023 09:00 Jugendamt Vormunde und Pflegeeltern gesucht

Das Jugendamt sucht ehrenamtliche Vormunde für Kinder und Jugendliche. Doch was müssen Interessenten dafür mitbringen?

Der Landkreis ist immer auf der Suche nach weiteren Personen, die sich ehrenamtlich als Vormund engagieren und ein Kind oder einen Jugendlichen auf seinem Lebensweg begleiten und mit Rat und Tat unterstützen möchten. Es ist eine besondere Verantwortung und Bereicherung für die Minderjährigen zugleich. Für diesen Balance-Akt steht die Koordinierungs- und Beratungsstelle Vormundschaft mit Schulungen, Beratungen und Gesprächen gern zur Seite, heißt es weiter. Auch soll über regelmäßige Treffen die Möglichkeit zum Gespräch mit anderen ehrenamtlichen Vormündern geboten werden.

Für Kinder und Jugendliche sind Bezugs- und Vertrauenspersonen, die konstant als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, wichtig. Daher ist auch die ehrenamtliche Vormundschaft vorrangig, damit ein besonderes Vertrauensverhältnis auch über die Volljährigkeit hinaus entstehen kann, was für die Kinder und Jugendlichen ein wichtiger Baustein in ihrer Entwicklung ist. Bei Amts-, Berufs- oder Vereinsvormundschaften endet die Vormundschaft automatisch mit der Volljährigkeit. Zudem können aufgrund der Vielzahl an Vormundschaften auf das Mündel angepasste individuelle Lösungen nicht immer umgesetzt werden. Für die Entwicklung der Persönlichkeit ist es daher wichtig, jemanden zu haben, dem sich die Kinder und Jugendlichen anvertrauen können, der sie ernst nimmt und gut erreichbar ist.

Koordinierungs- und Beratungsstelle Vormundschaft des Landkreises SonnebergAnsprechpartnerin: Frau VogelTelefon: 03675/871-463Mail: KBV@lkson.deWeitere Informationen unter : www.kreis-sonneberg.de/landkreis/jugend/ehrenamtliche-vormuender-gesucht/