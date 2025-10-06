Treffen Oberweid – Simmershausen: Immer wieder drüber reden

„Dennoch darf man den Blick zurück nicht vergessen“, so mahnte Tino Hencl. Man müsse nachfolgenden Generationen von Ereignissen wie dem Mauerfall am 9. November, der Grenzöffnung für einen Tag am 3. Dezember und schließlich der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 erzählen. Das Denkmal und auch das Treffen am 3. Oktober stehe für gutnachbarschaftliche Beziehungen über Kreis- und Landesgrenzen hinaus, für Freundschaft und Zusammenhalt. Der Wunsch: Sich auch künftig „hier zusammenfinden, innehalten und bewusst machen, dass Frieden, Freiheit und Demokratie in unserem Land nicht als selbstverständlich hingenommen werden dürfen, sondern dass es an jedem Einzelnen liegt, dafür einzustehen“, bemerkte Oberweids Bürgermeister.