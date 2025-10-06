Treffen Oberweid – Simmershausen: Immer wieder drüber reden

„Diese Einheit, die fast schon so lange wie die vorherige Teilung des Landes andauert, leben wir jeden Tag – sie ist für uns zur Selbstverständlichkeit geworden“, sagte Oberweids Bürgermeister Tino Hencl in seinen Grußworten. Von Simmershäuser Seite grüßte Ortsvorsteher Thorsten Müller alle Gäste, die zum Denkmal Geschlossenes Band – seinerzeit geschaffen vom Oberweider Künstler Waldo Dörsch – gekommen waren. Zwischen den Menschen der beiden früher getrennten Nachbarorte in Thüringen und Hessen werden heute Freundschaften gepflegt, Nachrichten ausgetauscht. Gegenseitige Hilfe der Feuerwehren untereinander wurde vereinbart. Beim Weideabtrieb in Simmershausen waren Oberweider ganz selbstverständlich als Zuschauer dabei, umgekehrt waren Simmershäuser zur Jahrfeier in Oberweid gern gesehene Gäste.