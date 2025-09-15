Treffen: Mitteldeutsche Länder reden über Lehrermangel

Demografie wirkt sich aus

Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt haben seit Jahren mit Lehrermangel und Unterrichtsausfall zu kämpfen. Zugleich gehen den drei Bundesländern nach geburtenschwachen Jahrgängen die Kindergartenkinder aus. Damit werden Plätze in den Einrichtungen frei. Die demografische Entwicklung könnte sich später auch auf die Grundschulen auswirken. "Der Geburtenknick der 90er Jahre schlägt jetzt grausam zu", sagte Tischner. Hintergrund ist die Abwanderung von jungen Menschen in den 1990er Jahren.