Treffen: Mitteldeutsche Länder reden über Lehrermangel

Erfurt - Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt wollen sich in Schul- und Bildungsfragen stärker austauschen. Es gebe gemeinsame Herausforderungen, gemeinsame Themen und eine ähnliche demografische Entwicklung, sagte Thüringens Bildungsminister Christian Tischner der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. In Thüringens Landeshauptstadt ist ein Treffen der Bildungsminister der drei Bundesländer geplant. "Die großen Themen, die uns bei diesem Treffen bewegen, sind Unterrichtsversorgung und Schulqualität", sagte Tischner.