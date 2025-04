Sie bauen Waggons und Gleise zusammen, erstellen Strecken- und Fahrpläne und teilen sich in Arbeitsschichten ein. Was nach gleich mehreren Jobbeschreibungen bei der Deutschen Bahn klingt, sind in diesem Fall viele einzelne Schritte in der Vorbereitung für das Frühlingstreffen der Zella-Mehliser Eisenbahnfreunde in der Mehrzweckhalle. Präziser gesagt, des Freundeskreises TT-Module, wie sich die Anhänger dieser Spielart von Modelleisenbahnen nennen. Der Unterschied zwischen ihnen und anderen Modelleisenbahnern? „Wir spielen immer mit Sinn“, erklärt Matthias Langenhan, der die hiesigen Treffen organisiert. Das bedeutet, die Züge fahren bei ihnen nicht einfach im Kreis, sondern immer von A nach B.