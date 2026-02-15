Treffen in Thüringen: Scharfe Kritik an Datum für AfD-Parteitag

Berlin - Angesichts des Datums für den AfD-Bundesparteitag am 4. und 5. Juli in Erfurt wächst die Kritik an der Datumswahl. Der Termin liegt genau 100 Jahre nach dem NSDAP-Reichsparteitag, der 1926 in Weimar stattfand. "Die bewusst gewählte Parallele zeigt wieder einmal, wessen Geistes Kind die AfD ist", sagte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Serap Güler, dem "Kölner Stadtanzeiger". "Die AfD weiß genau, was sie tut. Es widert mich an, wie wenig Anstand und Respekt diese Partei vor unserer Geschichte hat. Meine Güte, für wie dumm halten die uns alle eigentlich!", sagte die CDU-Politikerin.