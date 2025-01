Der erste Südthüringer Literatursalon in diesem Jahr findet am Freitag, 10. Januar 2025, in Suhl statt. Beginn ist um 18 Uhr im Vereinsraum in der Gaststätte Weiberwirtschaft in der Bahnhofstraße 1 in Suhl (gegenüber IHK-Haus der Wirtschaft), wie Holger Uske, Vorsitzender des Südthüringer Literaturvereins mitteilt.