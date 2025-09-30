In Suhl geht an Waffen nichts vorbei. Das wissen auch die rund zwei Dutzend Oberbürgermeister aus ostdeutschen Städten, die sich seit vielen Jahren regelmäßig zweimal jährlich zu einer Konferenz treffen. Darunter sind die Stadtoberhäupter solch namhafter kreisfreier Städte wie Leipzig, Rostock, Potsdam oder Weimar ebenso wie die kleinerer Städte wie Gotha oder Ilmenau. Diesmal fungiert Suhl also als Gastgeber – und will sich entsprechend in Szene setzen. Was wäre dazu besser geeignet als ein Blick in die großen Traditionen der Stadt wie den Fahrzeugbau und die Waffenherstellung. Gerade letzteres ist ein Alleinstellungsmerkmal und ein gewichtiger Trumpf, den Oberbürgermeister André Knapp zur Begrüßung der Gäste am Montagabend natürlich allzu zu gerne ausspielt. Das Waffenmuseum, bietet mit seiner exquisiten Ausstellung und einer Sonderführung für die Gäste eine hervorragende Bühne. Als besonderer Clou konnte jeder auch selbst einmal seine Zielsicherheit mit einem Gewehr im Anschlag testen – wenn auch freilich nur beim Lichtschießen.