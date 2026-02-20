Treffen in Stuttgart Worum es beim CDU-Parteitag geht

Berlin - Mehr als 90 Prozent, bloß nicht weniger als 80 oder einfach "Hauptsache besser als Söder": Die Prognosen, wie gut Friedrich Merz bei der Wiederwahl als CDU-Vorsitzender abschneiden könnte, gehen weit auseinander. Das ist aber nicht das Einzige, was beim zweitägigen Parteitag in Stuttgart interessiert, zu dem die größte Regierungspartei heute zusammenkommt. Es geht auch um inhaltliche Fragen von Teilzeit bis Social Media. Und dann ist da noch ein Ehrengast, der sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird.