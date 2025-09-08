Unter den deutschen Bundesländern sind mit Thüringen, Sachsen und Bayern drei Freistaaten. Die sind qua Grundgesetz zwar rechtlich weder besser noch schlechter dran als die anderen 13 Bundesländer, auch wenn sich manche besonders viel darauf einbilden, Bürger eines Freistaates zu sein. Trotzdem ist es schon seit einiger Zeit ein erklärtes Ziel der Unionsparteien in diesen drei Ländern, in Zukunft enger zusammenzuarbeiten zu wollen. Was natürlich dadurch erleichtert wird, dass Thüringen, Bayern und Sachsen geografisch eng beieinander liegen. Bei einem Treffen der Spitzen der Unions-Landtagsfraktionen aus diesen drei Ländern haben sich alle drei nun insbesondere gegenüber dem Bund abgegrenzt – und für eine besondere Form von Solidarität geworben.