„Es war einfach nur schön, und wir haben inzwischen so viele positive Rückmeldungen von vielen Teilnehmern bekommen“, schwärmte Marco Ehrhardt schon am Sonntagabend. Er gehört zu den Organisatoren des Treffens der Skisprunglegenden, die am Samstag zunächst bei tropischen Temperaturen das Schanzengelände der Glasstadt unsicher machten und teils bis spät in die Nacht hinein das Miteinander in froher Runde im „hohen Oberland“ von Lauscha ausklingen ließen, da, wo Ehrhardt seine umfangreiche Sammlung von Skiern bis hin zu Medaillen und Autogrammkarten in ein kleines, aber bestens ausgestattetes Museum verwandelt hat.