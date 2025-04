Die Runde der Taschenkalenderfreunde, die sich mittlerweile zum 27. Mal hier in Thüringen zu ihrem Tauschtreffen zusammenfanden, wird überschaubarer. In der Jugendherberge in Ilmenau auf dem Stollen kamen in diesem Jahr noch 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer (darunter sieben „Kofferträger“) zusammen, die dieser Sammelleidenschaft noch frönen. Der Grund, so Inga Reise, eine von ihnen: Der Nachwuchs bleibt auch bei uns aus. Wo früher doch noch einmal das Enkelchen dafür gewonnen werden konnte, holt diese Generation nun endgültig die Technik und das Interesse an anderen schöneren Dingen ein. Und dann werden natürlich auch die Sammlerinnen und Sammler selbst immer älter.