Treffen in Erfurt: AfD-Parteitag beginnt - umfangreiche Proteste erwartet

Erfurt - Begleitet von Protesten beginnt in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt heute ein zweitägiger Bundesparteitag der AfD. Dabei soll die Parteispitze neu gewählt werden, die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla werden voraussichtlich im Amt bestätigt. Die Sicherheitsbehörden rechnen mit 50.000 zumeist friedlichen Gegendemonstranten, aber auch bis zu 2.500 gewaltbereiten Aktivisten sowie Straßenblockaden. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit mehreren Tausend Kräften aus dem gesamten Bundesgebiet im Einsatz.