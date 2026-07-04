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Treffen in Erfurt AfD-Parteitag beginnt - umfangreiche Proteste erwartet

In der Thüringer Landeshauptstadt versammelt sich die AfD zum Parteitag. Zehntausende wollen dagegen demonstrieren. Der Polizei steht ein Großeinsatz bevor.

Treffen in Erfurt: AfD-Parteitag beginnt - umfangreiche Proteste erwartet
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In der Messe Erfurt wollen rund 600 AfD-Delegierte eine neue Parteispitze wählen. Foto: Martin Schutt/dpa

Erfurt - Begleitet von Protesten beginnt in Thüringens Landeshauptstadt Erfurt heute ein zweitägiger Bundesparteitag der AfD. Dabei soll die Parteispitze neu gewählt werden, die Parteichefs Alice Weidel und Tino Chrupalla werden voraussichtlich im Amt bestätigt. Die Sicherheitsbehörden rechnen mit 50.000 zumeist friedlichen Gegendemonstranten, aber auch bis zu 2.500 gewaltbereiten Aktivisten sowie Straßenblockaden. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit mehreren Tausend Kräften aus dem gesamten Bundesgebiet im Einsatz.

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Das Bündnis "Widersetzen" will verhindern, dass der Bundesparteitag in der Messe Erfurt stattfindet und hat angekündigt, Zufahrtswege zum Veranstaltungsort zu blockieren. Die AfD verweist auf die geltende Rechtslage, wonach Parteien zur Abhaltung von Parteitagen verpflichtet sind.

Das Bündnis "Widersetzen" will verhindern, dass der Bundesparteitag in der Messe Erfurt stattfindet, und hat angekündigt, Zufahrtswege zum Veranstaltungsort zu blockieren. Ein für das Wochenende erlassenes Verbot für Versammlungen auf bestimmten Anreisewegen zur Messe wurde am Freitagabend vom Verwaltungsgericht Weimar gekippt. Die AfD verweist ihrerseits auf die geltende Rechtslage, wonach Parteien zur Abhaltung von Parteitagen verpflichtet sind.