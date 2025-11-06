Treffen in Brüssel: Ost-Länder wollen Mitsprache bei Verteilung von EU-Geld

Brüssel - In Gesprächen mit EU-Vertretern wollen die ostdeutschen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentin in Brüssel heute (13.30 Uhr) ihre Standpunkte zur künftigen Verteilung von EU-Geldern klarmachen. "Für die ostdeutschen Länder ist vor allem eines wichtig: Dass ein zentrales Ziel der EU-Kommission die Förderung der ländlichen Räume bleibt", sagte Thüringens Staatskanzleichef Stefan Gruhner (CDU) im Vorfeld der 55. Regionalkonferenz der Regierungschefs der ostdeutschen Länder in der belgischen Hauptstadt.