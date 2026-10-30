"Wir müssen weiter an einer Verhandlungslösung arbeiten und müssen jede weitere Eskalation der Situation vermeiden, denn die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Konfliktes sind schon schwer genug", sagte der Bundesaußenminister. Dies gelte für die Nahostregion und in jedem Falle auch für Europa. Deswegen werde in der G20-Runde sein klarer Appell sein, den Verhandlungsweg zu beschreiten.

Wadephul forderte den Iran auf, jetzt an den Verhandlungstisch zu kommen. Über mögliche Verhandlungen sagte er, er sehe "tatsächlich Möglichkeiten, dass das nach den Midterms geschehen kann". Nach den Zwischenwahlen müsse "die Zeit von mehr Verhandlungen sein".

Südafrika von Trump bei G20 ausgeladen

Für Aufregung sorgte im Vorfeld des Treffens, dass US-Präsident Trump das reguläre G20-Mitglied Südafrika auslud. Trump wirft Südafrika vor, einen Genozid an weißen Bauern zu begehen. Fachleute und Südafrikas Regierung widersprechen der Darstellung eines Völkermords entschieden. Kanzler Merz hatte sich danach mehrfach für eine Teilnahme Südafrikas ausgesprochen.