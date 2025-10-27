Treffen im Harz: Thüringen und Sachsen-Anhalt sprechen über Hochwasserschutz

Stolberg - In einer gemeinsamen Kabinettssitzung im Harz wollen sich Thüringen und Sachsen-Anhalt beim Hochwasser- und beim Naturschutz abstimmen. Außerdem soll es bei dem Treffen unter Leitung der Ministerpräsidenten Mario Voigt (Thüringen) und Reiner Haseloff (Sachsen-Anhalt) am Dienstag um die Fortführung des Sonderinvestitionsprogramms zur Erhaltung von Kulturgütern gehen. Die beiden CDU-Politiker wollen um 12.30 Uhr über die Ergebnisse der Beratungen informieren.