Treffen im Harz Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen enger zusammenarbeiten

Naturschutz soll nachrangig sein

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff betonte, dass der Naturschutz beim Betrieb eines Stausees gegenüber dem Hochwasserschutz nachrangig behandelt werden müsse. "Es handelt sich dort nicht um einen Brut- oder ein Zwischenlagerplatz von Kranichen, sondern es ist eine Hochwasserschutzanlage", sagte Haseloff. Es sei nicht entscheidend, wie viel Wasser in dem Becken für die Kraniche verbleiben muss. "Sondern wir müssen sehen, dass wir in den Sommermonaten das Ding quasi leer kriegen." Das sei nötig, um in regenintensiven Zeiten genug Volumen als Puffer zu haben.