Treffen im Harz Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen enger zusammenarbeiten

Stolberg - Wirtschaft, Kultur und Wein: Sachsen-Anhalt und Thüringen wollen sich in etlichen Politik-Feldern enger abstimmen und gemeinsame Interessen gegenüber dem Bund und der Europäischen Union vertreten. Nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung forderten die beiden Landesregierungen eine Fortsetzung des Sonderinvestitionsprogramms für Kulturgüter. Es brauche eine Finanzierungssicherheit für die Kulturstätten, das sei auch wichtig für die Tourismuskonzeption der beiden Bundesländer, sagte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt nach dem Treffen. Der CDU-Politiker sprach sich dafür aus, zügig in Gespräche darüber zu kommen. Es werde wohl um einen mittleren, dreistelligen Millionenbetrag gehen.