Über 50 von einst rund 1200 Wälzlagerwerkern verbrachten kürzlich einen gemeinsamen Nachmittag in der Gaststätte Dalewu in Schwarza. Auch beim mittlerweile 23. Treffen dieser Art war die Wiedersehensfreude groß. Laufen sich doch einstige Kollegen – außer beim jährlichen Treffen – heute kaum noch über den Weg. Immerhin betrug der Einzugsradius der Wälzlagewerke Zella-Mehlis etwa 30 Kilometer. Früher, vor 1990, begegneten sie sich tagtäglich mitunter mehrfach im Betrieb. Und auch nach Feierabend verbrachten die Wälzlagerwerker manche Stunde im Kollegenkreis.