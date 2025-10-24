Treffen der Landeschefs: Voigt fordert Comeback für Autoland Deutschland

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) hat für Technologieoffenheit in der Autoindustrie geworben - und für eine Lockerung des auf EU-Ebene geplanten Verbots neuer Verbrennermotoren nach 2035. "Wir kämpfen um das Comeback des Autolandes Deutschland", sagte er nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Mainz. Politik dürfe Innovation nicht einschränken, betonte der Regierungschef. Es müsse einen Wettbewerb der besten Antriebstechnologien geben – von Elektromobilität über Wasserstoff bis zu synthetischen Kraftstoffen.