Forderungen nach Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft

Neben inhaltlicher Unzufriedenheit gibt es unter den Kreisvorsitzenden aber auch unverhohlene Kritik an Merz. "Ich habe nur sehr wenig Vertrauen inzwischen in das Berliner Führungspersonal", sagt Hannes Raebel, Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Weimarer Land. Er stelle stark in Frage, ob die CDU mit ihrem Spitzenpersonal noch genügend Autorität habe.

Konkreter wird der CDU-Bundestagsabgeordnete Bastian Ernst, der eine Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz ins Spiel bringt. "Wir haben ein Stück weit das Vertrauen verloren. Wir müssen uns daher damit beschäftigen, wie wir uns neu aufstellen", sagt der Kreisvorsitzende in Oldenburg-Land. "Angela Merkel hat den Parteivorsitz abgegeben und ist Kanzlerin geblieben - das ist ein Modell, mit dem die CDU wieder gut arbeiten kann. Die Frage ist nur, wann", so der 39-Jährige.

Auch Désirée Schrade aus Frankfurt/Oder meint, es brauche jemanden, der die Kraft habe, sich um die Partei zu kümmern. "Wenn er (Merz) das nicht hat, sollte er es nicht mehr machen."

Auch P-Frage könnte Thema werden

Auch eine andere aktuelle Personaldebatte könnte bei der Konferenz eine Rolle spielen: die um den Kandidaten oder die Kandidatin für das Bundespräsidentenamt.

"Auch hier merken wir, dass es kommunikativ nicht rund läuft", sagt Ingo Flemming aus Dresden. "Auch das wird ein kritischer Punkt sein, welchen wir ansprechen werden."

Die CSU will die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner zur Bundespräsidentin machen, Merz hat noch keine Stellung bezogen. Am 9. November sollen die CDU-Spitzengremien darüber entscheiden.

Er persönlich hätte "überhaupt nichts" gegen Aigner, sagt Flemming. Der Niedersachse Bastian Ernst wird noch deutlicher: "Ilse Aigner wäre in jederlei Hinsicht eine sehr geeignete Bundespräsidentin."