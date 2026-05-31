Drei Tage lang waren im Ilmenauer Ortsteil Langewiesen automobile Klassiker zu sehen – teilweise auch zum Anfassen oder Mitfahren, was besonders beim jungen Publikum gut ankam. Viele Besucher holten sich dort Inspirationen: für den vielleicht eigenen Oldtimer oder eine spätere Restaurierung. Andere nahmen praktische Tipps mit, um das Fahrzeug daheim wieder in Gang zu bringen, knüpften Kontakte oder hofften auf das eine oder andere Ersatzteil zu günstigen Konditionen.