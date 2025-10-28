Treffen der Kabinette Haseloff und Voigt fordern neues Programm für Kulturgüter

Stolberg - Sachsen-Anhalt und Thüringen fordern eine Neuauflage eines Sonderinvestitionsprogramms zum Erhalt von Kulturgütern. Es brauche eine Finanzierungssicherheit für die Kulturstätten, das sei auch wichtig für die Tourismuskonzeption der beiden Bundesländer, sagte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Stolberg (Harz). Der CDU-Politiker sprach sich dafür aus, zügig in Gespräche darüber zu kommen. Es werde wohl um einen mittleren, dreistelligen Millionenbetrag gehen.