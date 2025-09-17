Für die Familie tut man eben alles. Plötzlich taucht am Samstagabend (13. September) im Menschengewusel in einer Kneipe auf dem Suhler Lautenberg ein Gast auf, den Organisator Gerhard Depka, der „Graf“, eigentlich vorab von der Gästeliste des Treffens der ehemaligen Ringer-Nationalmannschaft der DDR gestrichen hatte: Heinz-Helmut Wehling. Ist er es tatsächlich? Nein, das ist jemand anderes, meint Depka am anderen Ende des Gastraumes und muss sich dann doch erfreut korrigieren. Er ist es. Auch Wehling ist noch nach Suhl gekommen.