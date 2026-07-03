Nach einer Stunde hatte dann Ronaldo seinen ersten großen Auftritt. Einen weiten Ball stoppte der Altstar gefühlvoll und lupfte ihn perfekt ins Tor. Doch der Jubel kam zu früh, weil er bei der Aktion hauchzart im Abseits stand. Wenig später verwandelte er einen schmeichelhaften Elfmeter nach Eingriff des VAR souverän. Nach gut 80 Minuten war dann Schluss für Ronaldo, der das dramatische Ende von der Bank aus verfolgte.