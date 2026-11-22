Dortmund - Die Aktionäre von Borussia Dortmund treffen sich am Montag (11.00 Uhr) zu ihrer Hauptversammlung in den Westfalenhallen. Carsten Cramer als Vorsitzender der Geschäftsführung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA wird die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr des Fußball-Bundesligisten erläutern. Wegen des schlechten Abschneidens in der Champions League der Uefa hatte das im Nebenwerteindex SDAX an der Börse notierte Unternehmen einen Umsatz von 460,5 Millionen Euro und einen Fehlbetrag von über 21 Millionen Euro verbucht.