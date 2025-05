Meiningens Bürgermeister Fabian Giesder ist am vergangenen Freitag mit etlichen weiteren Gästen auf Einladung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue in Berlin gewesen. Dort fand am Tag des Grundgesetzes mit engagierten jungen Leuten sowie Vertretern von Vereinen und Kommunen die Auftaktveranstaltung für die im nächsten Jahr erstmals geplante bundesweite Mitmachaktion „Der Ehrentag. Für dich. Für uns. Für alle“ statt. Die Stadt Meiningen wird sich daran beteiligen, um insbesondere das ehrenamtliche Engagement zu würdigen, kündigte Bürgermeister Fabian Giesder an. „Es sind die engagierten Menschen, die die Demokratie ins unserem Land ausmachen. Der Ehrentag ist eine gute Gelegenheit, dies zu würdigen“, betonte das Stadtoberhaupt. Es sei eine sehr spannende Veranstaltung am Tag des Grundgesetzes in Berlin mit dem Bundespräsident gewesen. Giesder selbst saß im Podium und sprach über die Rolle des Ehrenamtes, die eigenen Erfahrung und gab Hinweise, wie das Ehrenamt noch besser gefördert und gewürdigt werden kann.