Gut eine Stunde saß man zusammen in einem angenehm klimatisierten Raum im Hotel auf der Erfurter Messe, mit genug Getränken auf den zum Viereck gestellten Tischen. Sahra Wagenknecht, die Gründerin des BSW, war nach Thüringen gekommen, um Mitglieder von Landtagsfraktion und Landesvorstand zu treffen. Zwischen der Bundesspitze und der Thüringer BSW-Führung hat es in der Vergangenheit einige Male geknallt. So wollte Wagenknecht keine Regierungsbeteiligung und auch in die Neuwahl des Landesvorstands mischte sie sich ein.