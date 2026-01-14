Treff des Fahrradbeirats: Radfahrer und Einbahnstraßen

Zum ersten Mal im neuen Jahr trifft sich der Fahrradbeirat am Donnerstag, 15. Januar. Wie immer ist dieses Treffen öffentlich – Gäste sind auch diesmal ab 15 Uhr im Meininger Marstall willkommen.
Zum Einstieg wird Frank Möller, der Vorsitzende des Beirats, als Teilnehmer der Thüringer Radverkehrskonferenz 2025 über zwei, drei Höhepunkte dieser Veranstaltung berichten. Unter anderem ist ihm der Bericht über eine bedarfsgerechte Fahrradweg-Beleuchtung aus Gera in Erinnerung, die sich seines Erachtens beispielsweise für den Limbachsweg anbieten würde. Ebenfalls in Erfurt vorgestellt wurde die Planung und Umsetzung des Radwegekonzeptes von Römhild. Vom weiteren Ausbau des dortigen Radwegenetzes ist regelmäßig zu hören.
Darüber hinaus wird Frank Möller am Donnerstag kurz von dem Treffen des ADFC Hessen berichten, das vom 21. bis 23. November stattfand und zu dem er als Gast-Referent eingeladen war. Eine Anregung, die er von diesem Treffen mitgenommen hat, ist die Möglichkeit der automatischen Abstandsmessung über das OpenBikeSensor-Projekt und die Möglichkeit, geänderte Straßenführungen der verschiedenen Navigationsdienstleister zu melden. Ein weiteres Thema des ADFC-Treffens war eine Petition an den hessischen Landtag.
Einige Zeit in Anspruch nehmen wird zum Treffen am Donnerstag wohl die Vorstellung und Diskussion zur Öffnung von Einbahnstraßen für Fahrradfahrer in der Stadt Meiningen und ihren Ortsteilen. Insgesamt sind es 35 solcher Einbahnstraßen. Gemäß der neuen StVO sind diese (fast) alle im Gegenverkehr für den Fahrradverkehr freizugeben. Dagegen ist eine Nicht-Öffnung im Einzelfall sachlich zu begründen.
Der Fahrradbeirat plant noch andere spannende Diskussionsthemen. So soll es um weitere Standorte gehen (neben dem in der „Wasserkurve“) für Banner zur Abstandskampagne des ADFC, des Weiteren um die zukünftige Fahrradwegeführung aus Meiningen nach Dreißigacker und auch über die Brücken in der Landsberger Straße.
Bekanntlich ist innerorts ein Abstand von 1,5 und außerorts von zwei Metern zwischen Fahrzeugen jeglicher Art und Fahrradfahrern einzuhalten. Mit Spannung erwartet werden in dem Zusammenhang insbesondere die Zahlen der Verkehrszählung an der Alten Dreißigackerer Straße gegenüber der Zufahrt nach Dreißigacker ebenso wie Auswertung aus dem Ride-Portal des letzten Stadtradelns.