Treff des Fahrradbeirats: Radfahrer und Einbahnstraßen

Bericht aus Hessen

Darüber hinaus wird Frank Möller am Donnerstag kurz von dem Treffen des ADFC Hessen berichten, das vom 21. bis 23. November stattfand und zu dem er als Gast-Referent eingeladen war. Eine Anregung, die er von diesem Treffen mitgenommen hat, ist die Möglichkeit der automatischen Abstandsmessung über das OpenBikeSensor-Projekt und die Möglichkeit, geänderte Straßenführungen der verschiedenen Navigationsdienstleister zu melden. Ein weiteres Thema des ADFC-Treffens war eine Petition an den hessischen Landtag.