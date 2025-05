Es ist das historische Ambiente, es ist dieses spezielle Gefühl, es sind die getunten Fahrzeuge, es ist ihr besonderer Esprit und es sind die Menschen, die die Kombination aus all diesen Dingen lieben. Genau das macht die Heritage, also die kleine Schwester von „Tief im Wald“, hier im Simson-Gewerbepark aus. An diesem geschichtsträchtigen Standort ist am Samstagnacht alles zusammengetroffen, was die Tuning-Szene zu bieten hat.