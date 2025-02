Mann oder Frau, Schein oder Sein? Bei der Travestie-Show „Zauber der Travestie – Das Original“ war nichts so wie es schien. Die sechs charmanten Damen, die das Publikum am Abend des Valentinstages im ausverkauften Volkshaus Meiningen unterhielten, waren allesamt Männer. Oder doch nicht? Ganz sicher konnte man am Ende der fast dreistündigen Show immer noch nicht sein.