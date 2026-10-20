Traurige Nachricht: Knossi trauert um Streaming-Kollegen Adam Wolke

Berlin - Entertainer und Streamer Jens "Knossi" Knossalla trauert um seinen Freund und Streamer-Kollegen Adam Wolke. "In tiefer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass unser Adam leider verstorben ist", schrieb Knossi in einem gemeinsamen Post mit Verena Ullrich auf Instagram. "Wir waren bis zuletzt an seiner Seite und haben ihn auf seinem letzten Weg begleitet. Wir sind zutiefst erschüttert und können noch immer kaum in Worte fassen, was passiert ist."