„Mit der Sanierung des Dachs und der Bowlingbahnen sowie weiteren Renovierungsarbeiten und Kaufnebenkosten wären wir bei knapp einer Million Euro“, erklärt Jens Schuchardt. Zusammen mit Franziska Römhild betreibt er seit über zehn Jahren die einzige Bowlingbahn im südlichen Ilm-Kreis. Die nächsten Anlagen gibt es erst in Arnstadt und Suhl. „Das wäre eine riesige Investition, die wir in Ilmenau nicht mehr refinanzieren könnten“, sagt er. Nun ist die Entscheidung gefallen: Die Bowlingbahn macht Ende März dicht.