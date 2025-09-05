Lediglich eine Wintersaison lang wollte Frank Schilling in der Schweiz verbringen. Inzwischen sind mehr als 25 Jahre daraus geworden. Ob er irgendwann wieder zurück nach Deutschland kommt? Das weiß er selbst noch nicht. „Mir gefällt es in der Schweiz schon sehr. Die Einkommensmöglichkeiten sind bekanntermaßen besser als in Deutschland. Demgegenüber stehen jedoch auch viel höhere Lebenshaltungskosten“, gibt er zu bedenken. Fakt ist: Hier hat er sich ein neues Leben aufgebaut.