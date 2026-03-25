Sir Patrick Stewart in seiner schrägsten Rolle

In weiteren Rollen wirken Comedian Guz Khan als Shahs Cousin Zulfi, der einen muslimischen Taxidienst gründen will, Aasiyah Shah als Cousine Q - auch der Name von Bonds Waffenmeister - und "Star Trek"-Ikone Sir Patrick Stewart (85) in seiner wohl schrägsten und witzigsten Rolle mit.

"Bait" ist eine unterhaltsame, faszinierende und verrückte Miniserie - ein wilder Ritt, bei dem man nie weiß, was als Nächstes passiert. Die sechs jeweils knapp halbstündigen Episoden erzählen von einem Mann auf der Suche nach sich selbst. "In gewisser Weise geht es in der Serie gar nicht wirklich um James Bond", betont Riz Ahmed. "Es geht darum, dass man es nicht allen recht machen kann. Das ist der Kern der Sache. Shah ist eine Figur, die sich im Kreis dreht und versucht, es allen recht zu machen. Und wenn man das tut, verliert man sich."

Dass die Serie bei Amazons Streamingdienst Prime Video läuft, nachdem Amazon die Kontrolle über das James-Bond-Franchise übernommen hat, ist laut Ahmed übrigens reiner Zufall. "Wenn ich die Serie heute machen wollte, wären sie vielleicht nicht mehr so offen dafür", sagt Ahmed. "Wir hatten großes Glück, dass sowohl alle bei Amazon als auch (Ex-Bond-Produzentin) Barbara Broccoli selbst – als sie noch die Kontrolle über das Franchise hatte – uns ihren Segen gegeben haben."