Aber US-Regisseur Francis Lawrence lädt den Bielefelder trotz der Panne in die nächste Runde des Castings ein, in der er ebenfalls überzeugt und die Rolle ergattert. Die Nachricht erreicht ihn nach einem Mittagsschlaf. Doch die Freude darüber muss Thiam erstmal weitgehend für sich behalten, bis Wochen später der Cast für den Film offiziell verkündet wird.

"Als ich die Rolle bekam, haben wir gerade in der Schule zufällig "The Hunger Games" als Buch gelesen und auch die Filme im Unterricht geguckt. Ich musste natürlich die ganze Zeit schmunzeln." Die anschließende Prüfung habe er wegen eines anderen Drehs verpasst. "Ich habe in der Klausur über "The Hunger Games" zwar null Punkte bekommen, aber ich bin dabei."

Das ist Thiams Rolle in "Die Tribute von Panem"

Allzu viel über die Dreharbeiten in Nordspanien darf der 19-Jährige aktuell nicht verraten, sonst drohen Vertragsstrafen. Er spielt den introvertierten Clayton aus dem neunten Distrikt, der in der Buchvorlage an den 50. Hunger Games teilnimmt. Es dürfte actionreich und blutig werden - im November 2026 soll der Streifen mit Stars wie Ralph Fiennes, Glenn Close und Jesse Plemons in die Kinos kommen. "Erst dann kann ich das vermutlich richtig realisieren. Bis dahin bleibt das alles ein Tagtraum."

Der erste Auftritt in einem Kinofilm, und dann gleich eine (wenn auch kleine) Sprechrolle in einem Hollywood-Blockbuster - das kann man getrost als Blitzkarriere bezeichnen. "Es ist in jedem Fall eine Bereicherung, Abläufe und Vorgehen bei internationalen Großproduktionen kennenzulernen und hier seine Erfahrungen zu sammeln", sagt Jacqueline Rietz. Die Casting-Direktorin hatte Thiam für die deutschen "Tribute von Panem"-Castings eingeladen.

Rietz nennt den Teenager mit markanten Gesichtszügen einen "jungen, spannenden Schauspieler". Wie groß die Sichtbarkeit in dem Hollywood-Film ist, könne man erst feststellen, wenn er fertig geschnitten sei. "Welches spielerische Talent in ihm steckt, kann er in nationalen Projekten wahrscheinlich umfassender zeigen und auch diese Rollen können dann Türöffner für eine internationale Karriere werden."

Bielefeld oder Berlin? - Hauptsache Hollywood

So oder so - der Nachwuchs-Star hat noch große Ziele. "Ich bin unglaublich ehrgeizig und will noch einen drauflegen. Ich bin jetzt erstmal stolz, dass ich das geschafft und dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe." Aktuell steht Thiam für eine Folge der RTL+-Krimireihe "Behringer und die Toten" in Bayern vor der Kamera - weitere Projekte seien schon auf dem Weg.

Im Oktober geht dann der "Tribute von Panem"-Dreh in Berlin weiter, nur wenige Zugstunden von der ostwestfälischen Kino-Provinz entfernt. Ohnehin ist der Halb-Amerikaner mittlerweile häufiger in der Hauptstadt als zu Hause bei Mama. Ein Umzug könnte demnächst anstehen.

Doch trotz großer Ambitionen spielt auch Bielefeld nach wie vor eine Rolle. In den kommenden Wochen dreht Thiam hier einen Kurzfilm mit Schauspielerinnen und Schauspielern vom örtlichen Stadttheater. Die historische Festungsanlage Sparrenburg mit Blick auf den Teutoburger Wald würde sich auf jeden Fall als Motiv anbieten. Für einen Kurzfilm, aber auch einen Hollywood-Blockbuster wie "The Hunger Games".