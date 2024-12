An diesem Traum werde der 17-Jährige aber in Zukunft auch gemessen. "Und wenn er vielleicht nur ein Top-Ten-Spieler wird, ist es trotzdem ein sensationeller Sprung", sagte Kohlschreiber. Deswegen wolle er Abstand davon nehmen, eine Platzierung als Ziel auszugeben. "Für mich steht an allererster Stelle die Entwicklung." Derzeit belegt Engel Weltranglistenplatz 395.