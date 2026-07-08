Suhls größter Ortsteil bleibt offensichtlich weiterhin ohne eine Einkaufsmöglichkeit. Und das nun schon seit Ende 2023. Der Lebensmitteldiscounter Norma hat sich nach etwa vier Jahren wieder zurückgezogen. Offensichtlich waren es die zu geringen Umsatzzahlen, die sich nicht mit den steigenden Betriebskosten vertragen haben, die zur Schließung führten. Und zum erneuten Leerstand des Marktes. Und das nach nur etwa vier Jahren. Zuvor hatte das Gebäude erst eine Filiale von Plus und später von Netto beherbergt.