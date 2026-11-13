Trauermonat November Ein Bestatter mit schwarzem Humor und grünem Anzug

"Kurze Videos erreichen Menschen, vor allem jüngere, die sich sonst nie mit dem Thema befassen würden. Wer einmal gesehen hat, wie eine Versorgung oder Aufbahrung abläuft, geht im Ernstfall mit weniger Angst und mehr Selbstbestimmung ins Gespräch mit dem Bestatter", legt Wrede den Verbandsstandpunkt dar. Auch Franziska Offermann, Sprecherin des Bundesverbands Trauerbegleitung, sieht einen Trend, dass Social Media genutzt wird, um etwa auf Fragen zur eigenen Trauerfeier aufmerksam zu machen.

Aufklärung ist das eine bei den Videos von Bestatter Reise. Aber passt das andere, also der Humor, wirklich zu Tod und Trauer?

"Humor hat Platz in der Trauerverarbeitung"

Wrede und Offermann sind sich einig, dass sich Lachen und Tod nicht ausschließen. "Humor öffnet Türen, solange er sich auf den Beruf oder unsere eigene Unsicherheit mit dem Tod bezieht. Die Würde der Verstorbenen und die Gefühle der Angehörigen dürfen dabei nie zur Pointe werden", so Wrede.

"Insgesamt hat der Humor Platz in der Trauerverarbeitung, das kann entlasten", ist sich Trauerbegleiterin Offermann sicher. Neu sei die Verbindung auch nicht: "Nach traditionellen Begräbnissen beim sogenannten Leichenschmaus, da erzählen sich die Leute Geschichten und Anekdoten über die Verstorbenen - und da wird natürlich auch gelacht."

Allgemein stellt sich die Bestatter- und Trauerbranche nach Offermanns Einschätzung seit einiger Zeit breiter auf: "Früher hat die Kirche die Traditionen für Bestattungen und Trauer vorgegeben, heute treten immer mehr Menschen aus den Kirchen aus - da brauchen wir neue Rituale und diese werden jetzt ausprobiert", so Offermann.

Aber hat Reise nun wirklich in die Urne gebissen, so wie es in seinem Video wirkt? Natürlich nicht – auch wenn besagte Urne aus Kakaoschalen gefertigt ist und Reise sie Interessierten zum Schnuppertest gerne unter die Nase hält.