 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Gesellschaft

  4. Ein Bestatter mit schwarzem Humor und grünem Anzug

Trauermonat November Ein Bestatter mit schwarzem Humor und grünem Anzug

Von Marie Frech,

Jeremy Reise ist ein fröhlicher, dem Leben zugewandter Mensch - und Bestatter. Im Internet verknüpft er beides in oft skurril-witzigen Videos: Warum Humor und Trauer sich nicht ausschließen müssen.

Ilmenau - Hat er gerade wirklich in die Urne gebissen? Den Sarg für einen besonders bunten Look in die Lackierwerkstatt gebracht? Bei den Videos von Jeremy Reise schauen viele ganz genau hin – und einige Videos bringen die Zuschauer zum Lachen. Für solche schräg-witzigen Inhalte erhält der Bestatter aus dem südthüringischen Ilmenau im Netz einiges an Aufmerksamkeit.

Nach der Werbung weiterlesen

"Man kann schon sagen, dass es schwarzer Humor ist", sagt Reise. "Ich verstelle mich nicht, ich mache gerne Späße." Gleichzeitig betont der 27-Jährige: "Wir machen uns nie über einen Verstorbenen oder seine Familie lustig. Die Arbeit selbst nehmen wir sehr ernst."

"Leute beschäftigen sich nicht gerne mit dem Sterben"

In seinen Social-Media-Auftritten sieht er in erster Linie Aufklärungsarbeit. "Die Leute beschäftigen sich nie gerne mit mir - also mit dem Sterben." Noch immer gebe es Tabus. Humor helfe, das Thema aufzulockern. Ihm sei auch wichtig, die Arbeit von Bestattern transparenter zu machen und den Menschen zu zeigen, welche Formen des Abschiednehmens möglich sind. "Ich will zeigen, dass es auch anders geht."

Was er damit meint, zeigt sich auch im Abschiedsraum in Reises Bestattungshaus: Lichtdurchflutet, mit einer großen Couch, vielen Holzelementen und Pflanzen ist dieser gestaltet. "Auch wenn es um ein schlimmes Thema geht, soll es hier angenehm sein – wie in einem Wohnzimmer", erklärt Reise. Wo möglich, setzt er auf die Farbe Grün. Sein Bestatterauto ist entsprechend lackiert und auch sein Anzug ist eben nicht schwarz, sondern "salbeigrün", wie Reise präzisiert.

"Grün ist die Farbe des Lebens, sie steht auch für die Natur. Und: Die Natur ist schön und zeigt jedes Jahr, dass das Leben vergänglich ist", begründet der junge Bestatter die Wahl.

Eine andere Besonderheit: "Wir bieten keine Trauer-, sondern Lebensfeiern an." Das Leben und die Person selbst stünden im Fokus. "Den Menschen würdigen mit seiner Art, seinem Wesen, seinen Hobbys", beschreibt Reise das Konzept. 

"Lebensfeiern" mit Disco-Urne

Wie so eine Lebensfeier aussehen kann, zeigt er in einigen Videos. Dabei wird die Deko etwa den Hobbys der Verstorbenen angepasst. Wanderschuhe, Strick-Utensilien oder Motorräder werden aufgestellt. Als Musik laufen Lieblingssongs der Verstorbenen. Auch der Ort solcher Feiern muss nicht festgelegt sein: "Ein Café am Park, der Fußballplatz oder auch ein Studentenclub", zählt Reise als Orte auf, an den er schon solche Lebensfeiern organisiert hat. Särge und Schmuckurnen können passend ausgewählt werden. Dabei zeigt Reise auf eine Urne in Optik einer Discokugel.

Mit Blick auf seine Social-Media-Videos räumt der Ilmenauer aber auch ein: "Ich muss auch für Aufmerksamkeit sorgen." Die sei nötig, um sich auch gegen große Bestatter-Unternehmen auf dem Markt behaupten zu können.

Aufmerksamkeitsökonomie auch in der Bestatter-Branche

Mehr als 4.000 Bestattungsunternehmen gibt es laut Bundesverband Deutscher Bestatter in Deutschland. Etwa 3.300 dieser Unternehmen mit über 5.000 Filialen sind nach dessen Angaben Mitglieder im Verband.

Reise ist dagegen wie etwa 500 andere Bestatter Mitglied beim Verband unabhängiger Bestatter in Deutschland (VUB). Dort heißt es, dass Reise für eine Entwicklung stehe, die sich seit Jahren durch die Branche ziehe. "Zahlreiche Bestatterinnen und Bestatter nutzen soziale Medien, um Einblicke in ihren Alltag zu geben, einige mit sehr großer Reichweite", erklärt Bestatter und Autor ("Jeder Mensch kann trauern") Eric Wrede, der beim VUB die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt.

"Kurze Videos erreichen Menschen, vor allem jüngere, die sich sonst nie mit dem Thema befassen würden. Wer einmal gesehen hat, wie eine Versorgung oder Aufbahrung abläuft, geht im Ernstfall mit weniger Angst und mehr Selbstbestimmung ins Gespräch mit dem Bestatter", legt Wrede den Verbandsstandpunkt dar. Auch Franziska Offermann, Sprecherin des Bundesverbands Trauerbegleitung, sieht einen Trend, dass Social Media genutzt wird, um etwa auf Fragen zur eigenen Trauerfeier aufmerksam zu machen.

Aufklärung ist das eine bei den Videos von Bestatter Reise. Aber passt das andere, also der Humor, wirklich zu Tod und Trauer?

"Humor hat Platz in der Trauerverarbeitung"

Wrede und Offermann sind sich einig, dass sich Lachen und Tod nicht ausschließen. "Humor öffnet Türen, solange er sich auf den Beruf oder unsere eigene Unsicherheit mit dem Tod bezieht. Die Würde der Verstorbenen und die Gefühle der Angehörigen dürfen dabei nie zur Pointe werden", so Wrede.

"Insgesamt hat der Humor Platz in der Trauerverarbeitung, das kann entlasten", ist sich Trauerbegleiterin Offermann sicher. Neu sei die Verbindung auch nicht: "Nach traditionellen Begräbnissen beim sogenannten Leichenschmaus, da erzählen sich die Leute Geschichten und Anekdoten über die Verstorbenen - und da wird natürlich auch gelacht."

Allgemein stellt sich die Bestatter- und Trauerbranche nach Offermanns Einschätzung seit einiger Zeit breiter auf: "Früher hat die Kirche die Traditionen für Bestattungen und Trauer vorgegeben, heute treten immer mehr Menschen aus den Kirchen aus - da brauchen wir neue Rituale und diese werden jetzt ausprobiert", so Offermann.

Aber hat Reise nun wirklich in die Urne gebissen, so wie es in seinem Video wirkt? Natürlich nicht – auch wenn besagte Urne aus Kakaoschalen gefertigt ist und Reise sie Interessierten zum Schnuppertest gerne unter die Nase hält.