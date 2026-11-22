Mit teils brüchiger Stimme würdigte Landrat Alfred Holzner, ebenfalls ein Freie-Wähler-Politiker, den Verstorbenen. Dieser habe auch auf kommunaler Ebene nachhaltig gewirkt und als Landes- und Bundespolitiker das Gesicht Bayerns geprägt. Aiwanger habe sich durch Intelligenz und kraftvolle Rhetorik ausgezeichnet und den Bezug zur Heimat nie verloren. "Hubert blieb immer einer von uns." Aiwangers unermüdlichen Einsatz für Landwirte, Handwerk, Vereine und Mittelstand unterstrich auch der Rottenburger Bürgermeister Laurentius Seidl.

Unter den Trauergästen waren der Chef der Freie-Wähler-Landtagsfraktion, Florian Streibl, sowie Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber, Kultusministerin Anna Stolz und Digitalminister Fabian Mehring (alle Freie Wähler).

Nachfolge-Frage bei den Freien Wählern

Die Freien Wähler, deren Motor und Gesicht Aiwanger war, klären nach dessen plötzlichem Tod nun die Nachfolge. Am Montagmittag wollen Fraktion und Landesvorstand auf einer Pressekonferenz mitteilen, wer Aiwanger als Minister und stellvertretender Ministerpräsident Bayerns nachfolgen soll. Zudem ist auch mit einem Personalvorschlag für den Landes- und Bundesvorsitz der Partei zu rechnen. Die finale Entscheidung hierüber fällt jeweils bei Parteitagen.

Offiziell muss der Nachfolger Aiwangers als Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) benannt und anschließend im Landtag vereidigt werden. An sich ist die Nachfolgeentscheidung allein Sache des Koalitionspartners, ebenso die Entscheidung, wer eventuell als Staatssekretär neu ins Kabinett einrückt.

Viele Personalspekulationen

Als mögliche neue Wirtschaftsminister in Bayern wurden zuletzt unter anderem der bisherige Wirtschaftsstaatssekretär Tobias Gotthardt und Landtagsfraktionschef Streibl gehandelt, als Vize-Ministerpräsident Umweltminister Glauber oder Kultusministerin Stolz.

Digitalminister Mehring wiederum galt zuletzt als potenzieller Nachfolger sowohl für den Bundes- als auch für den Landesvorsitz. Spekuliert wurde zudem, ob es hier künftig eine Doppelspitze geben könnte – mit Mehring und jemandem aus den Reihen der Landrätinnen und Landräte. Als Kandidatin galt hier Aiwangers Lebensgefährtin Schweiger.