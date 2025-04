Trauerfeier für Franziskus: Söder reist zur Papst-Beisetzung

München - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) reist am Samstag zur Beisetzung des verstorbenen Papstes Franziskus nach Italien. Söder werde an der Trauerfeier in Rom teilnehmen, sagte eine Sprecherin des Ministerpräsidenten. Es handelt sich demnach um eine eintägige Reise.